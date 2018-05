NFL: Streit um die Hymne spaltet die Liga

Atlanta Die Football-Profis aus der nordamerikanischen NFL müssen künftig während des Abspielens der Nationalhymne stehen - oder in der Kabine bleiben. Die Liga zeigt sich nach der Entscheidung gespalten.

Im Kampf gegen Rassismus und soziale Missstände in den USA wollen sich einige Football-Profis auch vom Alleingang der NFL und der Klubbesitzer in der vieldiskutierten Hymnenfrage nicht aufhalten lassen. „Jeder verliert, wenn Stimmen mundtot gemacht werden“, twitterte Malcolm Jenkins von den Philadelphia Eagles. Dass die Spieler der nordamerikanischen Football-Profiliga künftig während des Abspielens der Nationalhymne stehen oder alternativ in der Kabine bleiben müssen, spaltet die Szene. Während sich viele Footballer übergangen fühlen, begrüßen andere die klare Entscheidung.