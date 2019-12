NFL : Superstar Brady unterliegt mit New England in Houston — 49ers verlieren

Superstar Brady unterliegt mit New England in Houston — 49ers verlieren

Houston Quarterback-Star Tom Brady und die New England Patriots haben in der amerikanischen Football-Liga NFL die zweite Saisonniederlage kassiert.

Der Super-Bowl-Champion unterlag am Sonntag (Ortszeit) bei den Houston Texans knapp 22:28 (3:14). Der 42 Jahre alte Brady blies in der zweiten Hälfte mit drei Touchdown-Pässen zur Aufholjagd. Er warf allerdings auch eine Interception. Bei den Texanern überzeugte Jungstar Deshaun Watson mit ebenfalls drei Touchdown-Pässen. Trotz der Niederlage bleibt New England mit zehn Siegen und zwei Niederlagen weiter an der Spitze der AFC East.

Die San Francisco 49ers um den deutschen Football-Profi Mark Nzeocha verpassten die erste Chance auf den Einzug in die Play-offs. Das Team aus Kalifornien verlor bei den Baltimore Ravens um Star-Quarterback Lamar Jackson 17:20 und kassierte seine zweite Saisonniederlage. Für Baltimore war es hingegen der achte Sieg in Folge.

Als erstes Team hatten sich am Donnerstag (Ortszeit) die New Orleans Saints für die Play-offs qualifiziert. Auch Titelverteidiger New England Patriots um Superstar Tom Brady kann bereits an diesem Spieltag den Einzug in die Meisterrunde perfekt machen.