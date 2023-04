Monster-Trade in der NFL Star-Quarterback Aaron Rodgers spielt künftig für die New York Jets

New York · Die New York Jets haben sich Star-Quarterback Aaron Rodgers geangelt. Per Trade wechselt der Football-Spieler von den Green Bay Packers in die Metropole.

24.04.2023, 22:31 Uhr

Aaron Rodgers spielt kommende Saison für die New York Jets Foto: dpa/Morry Gash

Dieser Deal hat sich lange hingezogen, nun ist er durch: Star-Quarterback Aaron Rodgers spielt künftig in der NFL für die New York Jets. Er wird von den Green Bay Packers in die Mega-Metropole getradet. Schon vor Monaten gab es die ersten Gerüchte, dass Rodgers in der kommenden Football-Saison nicht mehr für sein langjähriges Team spielen würde. Er selbst machte Druck. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich deutlich gemacht, dass ich für die New York Jets spielen will“, erklärte Rodgers in der "Pat McAfee Show": „Ich habe immer noch dieses Feuer und will spielen. Es geht nur darum, das zu nun auch zu realisieren.“ Doch offizielle Gespräche soll es erst am vergangenen Wochenende gegeben haben. Offenbar wollten beide Franchises den Trade noch vor dem NFL-Draft in dieser Woche über die Bühne bringen. Allerdings müssen die Jets ihren künftigen Superstar laut mehrerer Quellen teuer bezahlen. So bekommt Green Bay mehrere Picks bei der diesjährigen Talente-Ziehung. Auch Picks im kommenden Jahr gehen von New York an die Packers. Pikant: Schon vor 14 Jahren tradeten die Packers ihren Star-Quarterback nach New York. Damals ging der legendäre Brett Favre in die „Stadt, die niemals schläft“. In New York soll Rodgers künftig die Nummer Acht tragen.

(dör)