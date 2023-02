Nach dem Super Bowl So geht es in der NFL weiter

Nach einer Partie zu Ehren der Spieler, die 2023 in die Hall of Fame aufgenommen werden, beginnt die so genannte „Preseason“. Voraussichtlich wird das Spiel am 3. August stattfinden. Die beiden Teams aus dem „Hall of Fame Game“ haben dadurch insgesamt vier Vorbereitungsspiele, alle anderen drei. Start der regulären Preseason-Spiele dürfte am Wochenende des 12./13. August sein, am 26./27. August gehen voraussichtlich die letzten Tests über die Bühne.