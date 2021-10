Cardinals weiter ungeschlagen : Sieg und Niederlage für St.-Brown-Brüder

Update Detroit Amon-Ra St. Brown muss weiter auf den ersten Sieg seiner NFL-Karriere warten. Die Detroit Lions verloren auch das sechste NFL-Spie mit 11:34 gegen die Cincinnati Bengals. Besser lief es für seinen Bruder Equanimeous.

Football-Profi Amon-Ra St. Brown muss weiter auf den ersten Sieg seiner NFL-Karriere warten. Die Detroit Lions verloren auch das sechste Spiel in der National Football League und waren beim 11:34 gegen die zuletzt starken Cincinnati Bengals um den jungen Quarterback Joe Burrow weitestgehend chancenlos. Erst als die Bengals bereits 27 Punkte hatten, waren die Lions am Sonntag mit einem Field Goal selbst erfolgreich.

„Bei vielen der anderen Spiele waren wir nah dran am Sieg. Bei dem hier hat es sich von Anfang an so angefühlt, dass das nicht unser Spiel ist“, sagte St. Brown, der fünf Pässe über 26 Yards fing und nach dem späten Touchdown das Zuspiel für die zwei Extrapunkte in die Endzone trug. Es waren seine ersten Punkte in der NFL.