Rekordhalter, doppelte Vergabe – und ein Kicker Sieben Fakten zur MVP-Vergabe der NFL

Bevor am Sonntag die Kansas City Chiefs im Super Bowl auf die San Francisco 49ers treffen, vergibt die NFL am Donnerstagabend in Las Vegas noch die individuellen Auszeichnungen an die besten Spieler der Saison. Am begehrtesten ist dabei die für den MVP, also den „Most Valuable Player“, was übersetzt „wertvollster Spieler“ bedeutet. Meist gewinnen ihn Quarterbacks, doch es gab auch schon oftmals Spieler von anderen Positionen – und sogar einen Kicker. Wir haben ein paar Besonderheiten zur MVP-Auszeichnung gesammelt.