NFL : Seahawks gewinnen bei den Philadelphia Eagles

Philadelphia Die Seattle Seahawks gewinnen bei den Philadelphia Eagles und verteidigen ihre Spitzenposition in der NFC West. Das Duell der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens muss derweil erneut verlegt werden.

Die Seattle Seahawks haben ihr Auswärtsspiel gegen die Philadelphia Eagles in der NFL gewonnen und ihre Spitzenposition in der umkämpften NFC West verteidigt. Beim 23:17 am Montagabend reichte Quarterback Russell Wilson ein Touchdown-Pass zum Erfolg. Der späte Touchdown zwölf Sekunden vor dem Ende war für die Eagles dagegen nur Ergebniskosmetik.