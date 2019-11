NFL : San Francisco 49ers überrollen die Packers

Santa Clara Die Green Bay Packers kommen gegen die San Francisco 49ers ordentlich unter die Räder. Star-Quarterback Tom Brady führt die New England Patriots derweil zum Sieg - und einem Rekord.

Quarterback-Superstar Tom Brady und die New England Patriots konnten sich bei starkem Regen und Wind mit 13:9 (10:6) gegen die Dallas Cowboys behaupten. Der 42-jährige Brady erzielte den einzigen Touchdown im Spiel mit einem Zehn-Yard-Pass auf Wide Receiver N'Keal Harry. Mit zehn Siegen aus elf Partien befindet sich der Super-Bowl-Champion weiter an der Spitze der AFC. Die Patriots sind das erste Team mit mindestens zehn Siegen in der Regular Season in 17 aufeinanderfolgenden Spielzeiten.