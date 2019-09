Trotz Kaderplatz : Saison für Equanimeous St. Brown gelaufen

Köln Zwei deutsche Profis haben den Sprung in die endgültigen Kader für die kommende NFL-Saison geschafft. Ein Spiel wird Equanimeous St. Brown für dei Green Bay Packers dennoch nicht bestreiten.

Für Deutschlands größte Football-Hoffnung Equanimeous St. Brown ist die NFL-Saison bereits vorzeitig beendet. Der Wide Receiver wurde von den Green Bay Packers im Rahmen der Kaderbekanntgabe auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt, nachdem sich der 22-Jährige in einem Vorbereitungsspiel gegen die Oakland Raiders eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hatte.

Da St. Brown im 53-Mann-Kader der Packers fehlt, wird der Passempfänger in dieser Saison kein Spiel in der nordamerikanischen Profiliga absolvieren. Im vergangenen Jahr fing "EQ" in seiner Rookie-Saison insgesamt 21 Pässe für 328 Yards, im Vorbereitungsspiel gegen die Houston Texans gelang ihm als Special Teamer sein erster Touchdown.