Tua Tagovailoa (Quarterback, Miami Dolphins)

2020 an fünfter Stelle des Drafts ausgewählt, kam Tua Tagovailoa mit großen Hoffnungen nach Miami. Im Verlaufe seiner ersten Saison wurde er zum Stammspieler, zeigte allerdings nur wechselhafte Leistungen. 2021 fiel er häufiger verletzt aus, war später aber während einer Sieben-Siege-Serie der Dolphins in guter Form. Am Ende verpasste er mit seiner Mannschaft die Play-offs nur knapp. Mit einem neuen Trainer und einer auf dem Papier deutlich verbesserten Mannschaft um Tagovailoa herum, wird von dem jungen Quarterback viel erwartet. Es wird fest damit gerechnet, dass der 24-Jährige in diesem Jahr zu den besseren Quarterbacks der Liga gehört und Miami in die Play-offs führt - wird Tagovailoa den Erwartungen gerecht?