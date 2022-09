Neben Tom Brady & Co. : Auf welche Spieler man in der NFL-Saison 2022 achten sollte

Auf welche Spieler man in der NFL-Saison 2022 achten sollte

Neben Tom Brady & Co.

Düsseldorf Die NFL-Saison 2022 steht in den Startlöchern und genauso sind es einige Spieler, die vor einer für sie besonderen Saison stehen könnten. Auf wen es neben den Superstars wie Tom Brady noch zu achten gilt.

In der Nacht vom 8. auf den 9. September beginnt die NFL-Saison mit dem Spiel der Los Angeles Rams gegen die Buffalo Bills. Schon dort dürfen wir wieder starke Leistungen der Superstars wie Matthew Stafford, Aaron Donald oder Josh Allen erwarten. Am folgenden Wochenende gehen auch Tom Brady oder Aaron Rodgers wieder an den Start. Doch auch abseits der bekannten Top-Spieler gibt es einige Akteure, auf die es sich zu achten lohnt - aus unterschiedlichen Gründen.