Nach Super Bowl RTL bejubelt „perfekte Saison“ im ersten NFL-Jahr

Der Super Bowl war ein „krönender Abschluss“ der ersten NFL-Saison auf RTL. So beschreibt es Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin, in der Pressemitteilung des TV-Senders. Tatsächlich sorgte das Endspiel der US-amerikanischen Football-Liga für einen Rekord. Wenn auch nicht bei den absoluten Zahlen mit durchschnittlich 1,71 Millionen Zuschauern, Prosieben hatte vor drei Jahren 2,11 Millionen. Im Vorjahr waren es beim RTL-Vorgänger aber nur 1,54 Millionen gewesen, der Trend geht also wieder nach oben.