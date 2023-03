Trade-Forderung in der NFL Ravens-Quarterback Lamar Jackson will wechseln

Es ist eine der heißesten Storylines in der aktuellen Saisonpause der American-Football-Liga NFL: Was passiert mit Quarterback Lamar Jackson? Inzwischen ist bekannt: Der Spielmacher der Baltimore Ravens will weg. Wie er selbst über Twitter bekanntgab, hat er bereits am 2. März einen Trade, also einen Wechsel zu einem anderen Team, gefordert. Den Grund gibt der 26-Jährige auch gleich mit an: „Die Ravens waren nicht daran interessiert, meinen sportlichen Wert zu honorieren.“