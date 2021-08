Als erstes NFL-Team : Raiders lassen nur noch geimpfte Fans ins Stadion

Las Vegas Als erstes NFL-Team werden die Las Vegas Raiders in der im September beginnenden Saison nur vollständig geimpfte Fans im Stadion zulassen. Beim Einlass muss ein Nachweis gezeigt werden, dafür müssen die Fans keine Masken mehr tragen.

Die Raiders werden zudem Impfstationen am Stadion aufbauen. Fans, die dieses Angebot nutzen, dürfen auch direkt nach der Injektion in die Arena - in diesem Fall allerdings mit Maske.