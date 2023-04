Megavertrag So viel Jahresgehalt soll Eagles-Quarterback Hurts künftig erhalten

Die Verlängerung greift ab der Spielzeit 2025. In der kommenden Saison erhält Hurts laut Medien 4,2 Millionen Dollar. Hurts soll zudem als erster Spieler in der Geschichte der Eagles eine sogenannte No-Trade-Clause im Vertrag haben. Er dürfte nur an ein anderes Team abgegeben werden, wenn er zustimmt.