NFL-Quarterback sorgt für Empörung : Brees entschuldigt sich für Aussagen über Anti-Rassismus-Proteste

New Orleans Drew Brees sorgte mit seinen Kommentaren zu Anti-Rassismus-Protesten von Football-Spielern für Empörung. Zahlreiche Sportler und Teamkollegen übten scharfe Kritik am Quarterback der Saints. Nun ruderte er zurück und entschuldigte sich für seine Aussagen.

Der Quarterback der New Orleans Saints, Drew Brees, hat sich für seine Kommentare zu Anti-Rassismus-Protesten von Football-Spielern entschuldigt. Bei seinen Aussagen habe es ihm an „jeglichem Mitgefühl oder Empathie“ gefehlt, schrieb der NFL-Profi am Donnerstag auf seiner Instagram-Seite. Seine Entschuldigung richte sich an seine Freunde, Teamkollegen, die Stadt New Orleans, die schwarze Community, die NFL-Community und an alle, die er verletzt habe.