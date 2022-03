Nach Vorwürfen sexueller Belästigung : Skandal-Quarterback Watson wechselt zu den Browns

Update Der umstrittene NFL-Quarterback Deshaun Watson von den Houston Texans ist auf seiner Suche nach einem neuen Team fündig geworden zu sein. Mehr als 20 Frauen hatten ihm vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben.

Der höchst umstrittene NFL-Quarterback Deshaun Watson von den Houston Texans spielt künftig für die Cleveland Browns. Die Texans bestätigten den Transfer für insgesamt fünf Draft-Picks, davon drei in der ersten Runde, in der Nacht zum Samstag deutscher Zeit. In Cleveland soll Watson in den kommenden fünf Jahren garantierte 230 Millionen Dollar verdienen.