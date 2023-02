Pro Bowl 2023 NFL-Profis spielen Flag Football

So gab es ab diesem Jahr die „Pro Bowl Games“. An mehreren Tagen traten die Spieler in verschiedenen Disziplinen an. Neben zwei Flag-Football-Spielen maßen sich die Quarterbacks im Passen, die Receiver im Fangen oder die Spezialisten im genauen Field-Goal-Kicken in einer speziellen Version von „Tic, Tac, Toe“, hier „Kick, Tac, Toe“ genannt. Auch Dodgeball stand auf dem Programm.