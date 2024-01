Siebtplatzierte Teams sieglos NFL-Play-offs – sind sie besser, seitdem 14 Teams dabei sind?

Zusammengenommen haben die Reformen durchaus auch Spannung in die reguläre Saison gebracht. So waren in diesem Jahr am letzten Spieltag 20 Mannschaften entweder bereits für die Play-offs qualifiziert oder noch im Rennen – das hatte es zuvor erst einmal gegeben (2006). In den vergangenen beiden Jahren waren es 19 und 18 Teams gewesen. Am letzten Spieltag wird so also noch einiges geboten, es gibt kaum bedeutungslose Spiele.