Sebastian Vollmer spielte einst sieben Jahre in der NFL American Football und gewann in dieser Zeit zweimal den Super Bowl mit den New England Patriots. Er weiß also, wie man in den Playoffs erfolgreich sein kann. Der gebürtige Kaarster, der in Neuss zur Schule ging und in Düsseldorf bei den Panthern spielte, tippt in diesem Jahr die NFL-Playoffs für die Rheinische Post und erklärt, warum welches Team nach seiner Meinung die nächste Runde erreichen wird.