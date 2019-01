Wildcard-Runde : Die NFL-Play-offs starten mit vier Knaller-Spielen

Im Vorjahr führte Nick Foles Philadelphia zum Super Bowl. Wie weit geht es diesmal? Foto: dpa/Chris Szagola

Düsseldorf Es ist soweit: Am Wochenende starten die Play-offs in der NFL. Wir blicken auf die vier Spiele der Wildcard-Runde voraus und wagen eine Prognose, welches Team seinen Traum vom Super Bowl schon jetzt wird begraben müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Stefan Klüttermann Von Stefan Klüttermann Sportredakteur Autorendetails aufklappen Stefan Klüttermann (klü) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post und stellvertretender Leiter der hauseigenen Journalistenschule. zum Autorenprofil

„Play-offs, Baby!“, heißt es in der US-Football-Liga NFL. An diesem Wochenende beginnt die Jagd Richtung Super Bowl mit der Wildcard-Runde. Vier Spiele stehen an, alle vier enge Duelle ohne klaren Favoriten. Wir wagen trotzdem einen Tipp für jede Partie.

Houston Texans gegen Indianapolis Colts (Samstag, 22.35 Uhr, bei ProSieben Maxx und DAZN):

Houstons Quarterback Deshaun Watson hat keine einfache Saison: Er wird so oft gesackt wie kein anderer in der Liga. Die Frage wird also sein, ob die Offensive Line der Texans ihm gegen eine starke Colts-Defensive genügend Schutz und Raum verschaffen kann, damit er das Passspiel mit seinem Lieblings-Wide-Reciever DeAndre Hopkins ans Laufen bekommt. Auf der anderen Seite liefert Andrew Luck in seiner Comeback-Saison nach langer Verletzung starke Leistungen am Fließband. Und Indy-Coach Frank Reich hat aus einer Mannschaft, die viele Experten vor der Saison am unteren Rand des NFL-Leistungsspektrums gesehen hatten, eine Einheit geformt, die auf beiden Seiten des Balls als Kollektiv überzeugt und als die große Überraschung durch die Play-offs marschieren könnte.

Foto: ap, MG 22 Bilder Verrückte Fakten zum Super Bowl 2019

Tipp: Sieg Colts.

Dallas Cowboys gegen Seattle Seahawks (Sonntag, 2.15 Uhr, bei ProSieben und DAZN):

Dallas um Star-Runningback Ezekiel Ellliot hat seine Saison Mitte der Spielzeit herumgerissen, weil man die Defensive um den bärenstarken Linebacker-Rookie Leighton Vander Esch stabilisiert bekam und Wide-Reciever-Neuzugang Amari Cooper (aus Oakland) von Beginn an funktionierte. Quarterback Dak Prescott verliert aber das direkte Qualitäts-Duell mit Seattles Russell Wilson, der eine überragende Saison spielt und in der Breite die besseren Reciever um sich weiß. Zudem hat Seahawks-Coach Pete Carroll den Umbau des Kaders in Rekordzeit bewältigt.

Tipp: Sieg Seahwaks

Baltimore Ravens gegen Los Angeles Chargers (Sonntag, 19.05 Uhr, bei ProSieben Maxx und DAZN)

Vor 14 Tagen gab es dieses Duell schon einmal in der regulären Saison. Damals gewannen die Ravens überraschend in LA 22:10. Rookie-Quarterback Lamar Jackson hat der Baltimore-Offense neues Leben eingehaucht, das Laufspiel mit ihm breiter aufgestellt. Und die Ravens-Defense zählt eh zum Besten, was die NFL zu bieten hat. Die Frage wird sein, ob die Chargers um Quarterback Philip Rivers sich noch einmal vom Play Design der Ravens überraschen lassen oder ob sie Mittel und Wege finden, den Ball schnell aus Rivers’ Händen zu bekommen und über die starken Wide Reciever Big Plays zu generieren.

Tipp: Sieg Ravens

Chicago Bears gegen Philadelphia Eagles (Sonntag, 22.40 Uhr, bei ProSieben und DAZN)

Der amtierende Super-Bowl-Sieger aus Philadelphia qualifizierte sich erst auf den letzten Drücker für die Play-offs. Und die Eagles würden nun gerne das Märchen aus dem Vorjahr wiederholen, als sie mit Ersatz-Quarterback Nick Foles den Titel holten. Auch jetzt ist Foles wieder gefragt, und er lieferte in den vergangenen Wochen erneut gute Leistungen ab. Die Bears überzeugten in der regulären Spielzeit mit einer Top-Defense um Star-Einkauf Khalil Mack (aus Oakland) im Pass Rush. Entscheidend wird für Chicago sein, dass Quarterback Mitchell Trubisky mehr Licht als Schatten in seinem Passspiel an den Tag legt. Gelingt das nicht, wird es eng.