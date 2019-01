NFL-Play-offs : Chicago Bears nach Kicker-Drama ausgeschieden

Chicago-Kicker Cody Parker kann es nicht fassen. Sein Field-Goal-Versuch landete erst am Pfosten und prallte dann auf den Querbalken. Foto: USA TODAY Sports/Mike Dinovo

Die Chicago Bears sind in den NFL-Play-offs an Titelverteidiger Philadelphia gescheitert. Was beim 16:15-Sieg der Eagles in den letzten zwei Minuten der Partie passierte, war an Dramatik kaum zu überbieten.

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles ist nach einem dramatischen Play-off-Spiel ins Viertelfinale der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL eingezogen. Der Titelverteidiger gewann 16:15 bei den Chicago Bears, deren Kicker Cody Parkey zehn Sekunden vor dem Ende bei einem Field-Goal-Versuch aus 43 Yards eine Seiten- sowie die Querstange des Tores traf und damit die Chance auf den Sieg vergab.

THAT close for the Bears. The defending champs are alive!



📺: NBC #PHIvsCHIpic.twitter.com/ZU6wTYozex — ESPN (@espn) 7. Januar 2019

"Wir haben einfach nur gehofft, dass er vorbeigeht", sagte Eagles-Quarterback Nick Foles erleichtert. Der Spielmacher hatte 56 Sekunden vor Schluss mit einem Touchdown-Pass für die Führung der Gäste gesorgt. Philadelphia trifft am kommenden Sonntag in der Divisional-Round auf die New Orleans Saints.

Zuvor waren am Sonntag die Los Angeles Chargers in die Runde der letzten Acht eingezogen. In einem nur phasenweise hochklassigen Wildcard-Spiel setzte sich das Team um Quarterback Philip Rivers bei den Baltimore Ravens mit 23:17 durch und bekommt es in der nächsten Runde mit den New England Patriots um Superstar Tom Brady zu tun.

In Baltimore erwischte Ravens-Spielmacher Lamar Jackson, der zum jüngsten Starting Quarterback in den Play-offs der NFL avancierte, keinen guten Tag. Erst im letzten Viertel zeigte Jackson sein Talent, doch die Aufholjagd kam zu spät. Ausgerechnet ein Ballverlust des seit Montag 22-Jährigen wenige Sekunden vor Schluss machte alle Hoffnungen der Ravens zunichte.

Bereits am Samstag waren der fünfmalige Super-Bowl-Champion Dallas Cowboys und die Indianapolis Colts weitergekommen. Die Cowboys setzten sich gegen die Seattle Seahawks mit 24:22 durch, Indianapolis hatte beim 21:7 bei den Houston Texans weniger Probleme.

Die Play-offs im Überblick:

Samstag, 12. Januar

Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts

Los Angeles Rams - Dallas Cowboys

Sonntag, 13. Januar

New England Patriots - Los Angeles Chargers

New Orleans Saints - Philadelphia Eagles

(sid/old)