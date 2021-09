2022 oder 2023 : NFL plant Spiel in Deutschland – ProSieben zeigt mehr Football im Hauptprogramm

Unterföhring Spätestens 2023, vielleicht sogar schon ein Jahr früher wird ein NFL-Spiel in einem deutschen Stadion stattfinden. In der aktuellen Saison können sich Football-Fans immerhin über mehr Spiele im Fernsehen freuen.

Die NFL will ein Spiel in Deutschland austragen. „Die Frage ist nur noch wann und wo“, sagte am Montag in Video-Pressekonferenz Brett Gosper, der Europa-Chef der weltweit wichtigsten American-Football-Liga. „Der frühstmögliche Termin wäre in der Saison 2022, spätestens aber 2023.“ Die neue Spielzeit startet am Donnerstag (Ortszeit) mit der Partie Tampa Bay Buccaneers gegen Dallas Cowboys.