NFL : Steelers weiter ungeschlagen - Packers verlieren gegen die Vickings

Baltimore Die Pittsburgh Steelers bauen ihre Serie mit einem Erfolg gegen die Baltimore Ravens auf sieben Siege aus und sind damit weiter unegschlagen. Auch die Kansas City Chiefs und die Seattle Seahawks marschieren. Für die Green Bay Packers setzt es eine bittere Niederlage.

Die Pittsburgh Steelers um Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger bleiben als einziges NFL-Team in dieser Saison ungeschlagen. Am Sonntag (Ortszeit) gewann Pittsburgh das Topspiel des achten Spieltags in der National Football League beim Erzrivalen Baltimore Ravens mit 28:24. Dabei profitierten die Steelers von einer fehlerhaften Leistung des wertvollsten Spielers der Vorsaison: Baltimores Quarterback Lamar Jackson unterliefen gleich vier Ballverluste.

Jeweils nur eine Niederlage weisen bislang die Kansas City Chiefs und die Seattle Seahawks auf. Superbowl-Champion Kansas City baute durch ein 35:9 gegen die weiter sieglosen New York Jets seine Bilanz auf 7:1 Siege aus, dabei warf Quarterback Patrick Mahomes fünf Touchdown-Pässe. Spielmacher Russell Wilson gelangen beim 37:27 der Seahawks (6:1) gegen Superbowl-Finalist San Francisco 49ers vier erfolgreiche Würfe in die Endzone.

Ohne ihren langjährigen Quarterback Brady müssen die New England Patriots derweil ernsthaft um den Einzug in die Playoffs bangen. Bei den Buffalo Bills verloren die Patriots mit 21:24 und stehen nun bei nur zwei Siegen und fünf Niederlagen - so schlecht starteten sie zuletzt 2002 in eine Saison.