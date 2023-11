NFL Steelers feuern Coach während der Saison – erstmals seit 1941

Das Besondere daran ist aber, dass die Uhren in Pittsburgh in Sachen Trainern ganz anders ticken als sonstwo im Profigeschäft, wahrscheinlich weltweit. So hatten die Steelers seit 1969 gerade einmal drei Cheftrainer. Mike Tomlin ist seit 2007 im Amt, seine beiden Vorgänger Bill Cowher (1992 bis 2006) und Chuck Noll (1969 bis 1991) gingen jeweils aus freien Stücken, indem sie ihre Karrieren beendeten. Tomlin sitzt fest im Sattel und wird wohl auch erst dann gehen, wenn er es für richtig hält.