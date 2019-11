NFL : Mahomes verliert mit den Chiefs beim Comeback

Köln Die Kansas City Chiefs verlieren bei den Tennessee Titans mit 32:35. Auch Star-Quarterback Patrick Mahomes, der nach dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback feiert, kann die Niederlage nicht verhindern.

Star-Quarterback Patrick Mahomes hat bei seinem Comeback in der US-Football-Profiliga NFL nach dreiwöchiger Verletzungspause eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Der in der Vorsaison zum wertvollsten Spieler der Liga gewählte Mahomes verlor mit den Kansas City Chiefs am 10. Spieltag trotz starker Leistung 32:35 bei den Tennessee Titans. Der 24-Jährige hatte sich Mitte Oktober im Spiel gegen die Denver Broncos (30:6) die rechte Kniescheibe ausgerenkt.