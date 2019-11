Erneuter Verstoß gegen NFL-Kleiderordnung : Odell Beckham Jr muss „Joker“-Schuhe ausziehen

Köln Erst war es eine Uhr, dann die Hose, diesmal geht es um die Schuhe: Bereits zum dritten Mal seit Saisonbeginn ist Footballstar Odell Beckham Jr. von den Cleveland Browns in der US-Profiliga NFL wegen seiner Ausrüstung zur Ordnung gerufen worden.

Beckham Jr. trug in Anlehnung an den derzeit laufenden Kinofilm "Joker" weiße Treter, auf denen das Gesicht des Bösewichts bunt aufgemalt war. Die NFL-Regeln sehen aber vor, dass die Schuhe weiß, schwarz oder in einer der Teamfarben gehalten sind, auch Kombinationen daraus sind möglich. Bei "OBJ" wurde jedoch Rot, Blau und Grün verwendet. Cleveland trug in der Mile High City Braun und Orange.