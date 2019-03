Wechsel in der NFL: Foles wird Jaguars-Quarterback

Jacksonville Nick Foles wechselt von den Philadelphia Eagles zu den Jacksonville Jaguars. Der Quarterback erhält insgesamt 88 Millionen Dollar für vier Jahre. Sein Gehalt kann dank Prämien sogar auf bis zu 102 Millionen steigen.

Sein neuer Verein trennte sich im Zuge der Verpflichtung von Spielmacher Blake Bortles. Foles hatte die Philadelphia Eagles in der Saison 2017/18 als Ersatzmann zum ersten Super-Bowl-Triumph geführt und war in der vergangenen Spielzeit erneut für den verletzten Carson Wentz eingesprungen.

Mit Foles erreichte Philadelphia zumindest noch die Play-offs, scheiterte im Viertelfinale aber an den New Orleans Saints. Bei den Eagles wäre Foles nach wie vor die Nummer zwei hinter Wentz gewesen. "Heute ist einer der größten Tage überhaupt", sagte Foles bei seiner Vorstellung. "Bei einem Team zu spielen, das an dich glaubt, eine Organisation, die möchte, dass du sie anführst - das ist etwas, was ich nicht auf die leichte Schulter nehme", sagte Foles, der den Vertrag im Beisein seiner Ehefrau Tori unterzeichnete.