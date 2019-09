Nach Vergewaltigungsvorwürfen : Patriots trennen sich von Skandalprofi Antonio Brown

Antonio Brown ist nicht mehr Teil der New England Patriots. Foto: AP/Lynne Sladky

Köln Nach nicht einmal zwei Wochen ist das Engagement von Antonio Brown bei den New England Patriots schon wieder vorbei. Der NFL-Klub reagiert damit auf die vielen negativen Schlagzeilen der vergangenen Wochen rund um den Skandalprofi.

Die New England Patriots aus der Football-Liga NFL haben sich nach nicht einmal zwei Wochen von Skandalprofi Antonio Brown getrennt. Das gab der Super-Bowl-Champion am Freitag bekannt. Wide Receiver Brown (31) war zuletzt wieder und wieder in die Schlagzeilen geraten, unter anderem wegen Vergewaltigungsvorwürfen.