"Gibt kein Preisschild für Gesundheit" : Neuer Tarifvertrag spaltet die Football-Liga NFL

Köln Mit ganz knapper Mehrheit haben die NFL-Profis für den neuen Tarifvertrag gestimmt. Es gibt Kritik am Papier, das unter anderem keine automatischen Sperren mehr nach positiven Marihuanatests vorsieht.

Richard Sherman war mehr als enttäuscht. "Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Männer ist der wichtigste Aspekt. Es gibt dafür kein Preisschild", schrieb der Football-Star bei Twitter und machte seinem Ärger über den neuen Tarifvertrag der US-Profiliga NFL Luft. Der Cornerback von den San Francisco 49ers gehört zu einer ganzen Reihe von prominenten Gegnern der Vereinbarung, die am Montag mit ganz knapper Mehrheit in Kraft trat.

Für Russell Wilson reicht das dennoch nicht aus. "Die NBA und die MLB machen es richtig. Die Spieler stehen an erster Stelle. Wir NFL-Spieler verdienen es, genauso behandelt zu werden", so der Spielmacher der Seattle Seahawks. In der NBA und in der MLB gehen 50 bzw. 52 Prozent der Einnahmen an die Spieler.