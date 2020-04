Virtueller NFL-Draft : Neuer Quarterback für die Packers größte Überraschung

Los Angeles Die Green Bay Packers haben sich einen jungen Quarterback geholt und damit für die größte Überraschung in der ersten Runde des NFL-Drafts gesorgt. Für NFL-Größe Aaron Rodgers wiederholt sich damit womöglich seine eigene Geschichte.

Die einzige echte Überraschung in der ersten Runde des NFL-Drafts könnte für das Ende einer Ära sorgen. Nach einem Geschäft mit den Miami Dolphins holten die Green Bay Packers an 26. Stelle Quarterback Jordan Love. Die Packers werden seit Jahren von Aaron Rodgers angeführt, einem der besten Spieler der Football-Liga auf dieser Position. Rodgers ist erst 36 Jahre alt. „Ich bin super aufgeregt“, sagte der 21 Jahre alte Love dem TV-Sender ESPN. „Ich kann eine Menge lernen von Aaron Rodgers.“

Rodgers beerbte einst unerwartet Brett Favre als Spielmacher der Packers und gilt als einer der besten Quarterbacks in der Geschichte der stärksten Football-Liga der Welt. Unmittelbar nach der Entscheidung gab es erste Spekulationen, dass die New England Patriots Rodgers als Nachfolger von Tom Brady verpflichten könnten. Derv 43 Jahre alte Brady hatte den Club nach 20 Jahren und sechs Siegen im Super Bowl in Richtung Tampa Bay Buccaneers verlassen. Die Patriots gaben ihr Zugriffsrecht in der ersten Runde an die Los Angeles Chargers ab.