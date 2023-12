Nach heftiger Pleite in Las Vegas Los Angeles Chargers trennen sich von Coach und General Manager

Nach einer schlimmen Niederlage haben sich die Los Angeles Chargers von Coach Brandon Staley und General Manager Tom Telesco getrennt. Das gab der Club am Freitag bekannt. Das NFL-Team hatte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 21:63 gegen die Las Vegas Raiders verloren. Bis zum 49:0 kamen die Chargers dabei überhaupt nicht in die Partie.