NFL-Playoffs: Chargers folgen Cowboys und Colts ins Viertelfinale

Baltimore Die Los Angeles Chargers haben das Play-off-Viertelfinale der NFL erreicht. In einem nur phasenweise hochklassigen Wildcard-Spiel setzte sich das Team um Quarterback Philip Rivers bei den Baltimore Ravens mit 23:17 durch.

In der nächsten Runde treffen die Chargers nun auf die New England Patriots um Superstar Tom Brady.

In Baltimore erwischte Ravens-Spielmacher Lamar Jackson, der zum jüngsten Starting Quarterback in den Play-offs der NFL avancierte, keinen guten Tag. Erst im letzten Viertel zeigte Jackson, der am Montag 22 Jahre alt wird, endlich sein Talent, doch die Aufholjagd kam zu spät. Ausgerechnet ein Ballverlust von Jackson wenige Sekunden vor Schluss machte alle Hoffnungen der Ravens zunichte.