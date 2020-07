Wegen Corona-Pandemie : Erster NFL-Profi verzichtet auf neue Saison

Kansas City Laurent Duvernay-Tardif von den Kansas City Chiefs wird nicht an der neuen NFL-Saison teilnehmen. Der studierte Mediziner hält das Risiko angesichts der Corona-Pandemie zu groß. Er verzichtet dadurch auf mehrere Millionen Dollar.

Als erster NFL-Profi wird der Kanadier Laurent Duvernay-Tardif wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zur neuen Saison im American Football antreten. Der 29-Jährige von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs kündigte am Freitag (Ortszeit) an, dass er von einer entsprechenden Option Gebrauch machen werde. Auf diese Möglichkeit hatten sich zuvor Liga und Spielergewerkschaft verständigt. Duvernay-Tardif verzichtet dadurch auf mehrere Millionen Dollar, weil er anstelle seines Gehaltes lediglich eine Entschädigung von 150.000 Dollar erhalten soll.

Duvernay-Tardif verfügt über ein abgeschlossenes Medizinstudium und will Arzt werden. In seiner Heimat hatte er in den vergangenen Monaten in einem Krankenhaus gearbeitet und sich um Corona-Patienten gekümmert. Bei Twitter schrieb er am Freitag (Ortszeit), die Entscheidung sei eine der schwersten seines Lebens gewesen, er müsse aber seinen Überzeugungen folgen.