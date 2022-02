Entscheidung offenbar gefallen : NFL kommt nach Frankfurt - Spiele auch in München?

Köln Frankfurt, München oder doch Düsseldorf - Wo steigt das erste NFL-Spiel in Deutschland? Nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen. Auch nach London und Mexiko-Stadt kommen die Football-Stars.

Die Stars der National Football League (NFL) kommen nach Frankfurt. Nach SID-Informationen wird diese Entscheidung am Mittwochmittag (Ortszeit) in Los Angeles im Vorfeld des 56. Super Bowls zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams bekannt gegeben. Das Spiel um die Meisterschaft wird in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr/Pro7 und DAZN) im SoFi Stadium in Inglewood ausgetragen. Informationen der Bild zufolge soll auch München Spiele bekommen.