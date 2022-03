Deutscher NFL-Profi : Jakob Johnson wechselt von Patriots zu Raiders

Köln (SID) - Der Wechsel des deutschen Footballprofis Jakob Johnson zu den Las Vegas Raiders ist perfekt. Am Donnerstag gab der NFL-Klub aus dem Glücksspielparadies die Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt.

Der Stuttgarter verabschiedete sich nach Bekanntmachung des Deals via Instagram von den New England Patriots, bisheriger Arbeitgeber des NFL-Profis. Er sei dem Klub, der Stadt Boston und den Fans "auf ewig dankbar", so Johnson. Was Teambesitzer Robert Kraft für den Football in Deutschland getan habe, werde einen "Einfluss auf Generationen" haben. Cheftrainer Bill Belichick habe einem "unerfahrenen und unbekannten Kerl" den "lebenslangen Traum" von der NFL erfüllt.