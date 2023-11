„Passt nicht mehr ins System“ Stuttgarter NFL-Profi Johnson bei Las Vegas Raiders entlassen

Der Stuttgarter NFL-Profi Jakob Johnson ist von seinem Club Las Vegas Raiders entlassen worden. Das schrieb der 28-Jährige am Freitag beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter. Johnson hatte sich im vergangenen Jahr den Raiders angeschlossen, nachdem er 2019 sein Debüt in der amerikanischen Football-Liga NFL bei den New England Patriots gefeiert hatte. In dieser Saison bestritt er acht der zehn Ligapartien für die Raiders.