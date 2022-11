NFL in München: So lief die Saison der Tampa Bay Buccaneers bisher​

Woche 2: New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers 10:20

Zweiter Sieg im zweiten Spiel, also alles gut? Mitnichten. Tatsächlich gab es in New Orleans lange Frust bei Brady und seinen Mannen, die innerhalb der ersten drei Viertel nur drei Punkte zusammenbekamen. Der Quarterback schleuderte an der Seitenlinie wütend ein Tablet zu Boden. Ein Aufbäumen im letzten Viertel brachte aber immerhin noch den Erfolg.

Bilanz: 2 Siege, 0 Niederlagen