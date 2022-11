„In den vergangenen Wochen haben wir wirklich gut gespielt“, freute sich Carroll nach dem Sieg in Arizona. „Es ist so erfreulich, dass wir an diesem Punkt sind.“ Seattle ist inzwischen wahrlich kein Überraschungsteam mehr. Die Offensive scheint unter Smith besser zu laufen als noch unter Wilson, was auch an hervorragenden Rookies in der Offensive Line und am bärenstarken Running Back Kenneth Taylor liegt. In der Defense sieht es ähnlich aus: Die Rookies Tariq Woolen und Coby Bryant überzeugen, im Draft wurde hier viel richtig gemacht. Nicht umsonst wurde Smith von der NFL als Offense-Spieler des Monats Oktober ausgezeichnet, unter den Rookies holten sich Walker (Offense) und Woolen (Defense) die Auszeichnung. Seattle ist einer Top-Verfassung und geht in München keineswegs als Underdog ins Spiel.