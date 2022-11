Rekordjäger Tom Brady

Wenn man mit 45 Jahren immer noch in der NFL spielt und damit gerade seine 22. Saison absolviert, dann hat man wohl so ziemlich alles gesehen. Auf Tom Brady, den vielleicht größten Spieler aller Zeiten, trifft das dementsprechend zu. Am vergangenen Sonntag erst knackte er als erster Spieler überhaupt die Marke von 100.000 Yards, die er in seiner Karriere an Raumgewinn durch Pässe erzielt hat (Play-offs inklusive). Eine Zahl für die Ewigkeit. Zum Vergleich: Drew Brees auf Rang zwei liegt bei rund 85.700, der erste noch aktive Spieler dieser Kategorie ist Matt Ryan mit gut 64.400.

Und noch eines hat Brady exklusiv, sobald er in München das Feld betreten hat: Er wird dann als einziger Spieler an jedem Standort der „International Series“ dabei gewesen sein. Seit 2007 gibt es sie und war in Mexiko, Großbritannien und nun eben Deutschland. Jedes Spiel außerhalb der USA hat Brady damit aber lange nicht: Die NFL war vor Einführung der International Series schon in Kanada, Japan, China, Australien, Irland, Schweden und Spanien - das wird Brady wohl nicht mehr schaffen.