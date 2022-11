NFL in München : Kritik am Spielfeld der Allianz Arena

Seattles DK Metcalf (rechts) gegen Tampas Mike Edwards. Foto: AP/Gary McCullough

Liveblog München Am 13. November hat die NFL ihr erstes Spiel in Deutschland ausgetragen: Angeführt von Tom Brady siegten die Tampa Bay Buccaneers vor fast 70.000 Zuschauern gegen die Seattle Seahawks. In unserem Liveblog halten wir Sie zu allem rund um die Partie auf dem Laufenden.