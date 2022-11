Am Sonntag fand das erste reguläre NFL-Saisonspiel in Deutschland statt: Die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks trafen in der Münchner Allianz-Arena aufeinander. Auch für einen musikalischen Act wurde gesorgt. Cro, der ein Medley aus seinen besten Hits präsentierte, eröffnete mit seiner neunminütigen Show das Spiel.