Giants gegen Panthers Das müssen Sie zum NFL-Spiel in München wissen

Die NFL ist schon lange bemüht, internationale Märkte zu erschließen. 2005 fand erstmals ein Spiel in Mexiko statt, seit 2007 gibt es jedes Jahr Spiele in London. In den vergangenen Jahren ist auch die Fangemeinschaft in Deutschland stets größer geworden. Durch Spiele auf deutschem Boden erhofft sich die NFL nun weiteres Wachstum. Der Ticketverkauf hat in jedem Fall gezeigt, dass die Hoffnung berechtigt ist: NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth sagte 2022, dass für das Spiel in München „drei Millionen Tickets“ hätten verkauft werden können. Das Interesse ist ungebrochen.