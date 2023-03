Rodgers, Jackson, Eagles Fünf Storylines zur Free Agency der NFL

Seither ist ein möglicher Wechsel ziemlich konkret geworden. Die New York Jets gelten als heißer Kandidat und es gab bereits ein Treffen zwischen den Jets und Rodgers, wofür die Packers die Erlaubnis erteilt haben (eigentlich darf erst ab kommender Woche verhandelt werden). In New York ist man laut ESPN sehr zuversichtlich, den Super-Bowl-Sieger von 2011 bald in seinen Reihen zu haben. Rund um das persönliche Treffen liefen sowieso schon Verhandlungen über einen möglichen Vertrag und die Jets sprechen auch mit Green Bay, denn noch hat Rodgers einen laufenden Vertrag dort, sodass die Jets Rodgers per Tausch gegen Draft Picks holen müssten. So konkret wie jetzt war ein möglicher Rodgers-Wechsel noch nie - vielleicht passiert er also diesmal wirklich.