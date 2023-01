NFL Panthers holen Frank Reich als neuen Trainer

Reich kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, er war als Profi beim NFL-Einstieg der Panthers 1995 erster Starting-Quarterback in der Geschichte des Klubs. 2018 bekam Reich bei den Colts seinen ersten Vertrag als Headcoach, in der Funktion des Offensive Coordinators hatte er kurz zuvor den Super Bowl mit den Philadelphia Eagles gewonnen.