NFL : Erste Niederlage für die Patriots, erster Sieg für Miami

Baltimore Quarterback-Star Tom Brady hat mit den New England Patriots im neunten Saisonspiel der NFL die erste Niederlage hinnehmen müssen. Den ersten Sieg feierten dagegen die gebeutelten Miami Dolphins.

Die Titelverteidiger von den New England Patriots zogen am Sonntag (Ortszeit) auswärts bei den Baltimore Ravens mit 20:37 (13:17) den Kürzeren. Der 42 Jahre alte Brady warf einen Touchdown und eine Interception. Baltimores Spielmacher Lamar Jackson überzeugte mit drei Touchdowns (zwei per Lauf, einen nach Pass). Running Back Mark Ingram steuerte 115 Lauf-Yards zum Ravens-Sieg bei.