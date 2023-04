Carolina draftet Young als Nummer eins Quarterback an eins, Monster-Trade – So lief der erste im NFL-Draft

Quarterback Bryce Young ist in der US-Footballliga NFL erwartungsgemäß als Nummer eins gedraftet worden. Die Carolina Panthers entschieden sich bei der Talenteauswahl in Kansas City an erster Stelle für den 21-Jährigen von der University of Alabama. Young hatte 2021 die Heisman Trophy für den besten College-Spieler gewonnen, die Panthers tauschten für seine Verpflichtung das erste Zugriffsrecht mit den Chicago Bears.