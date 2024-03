Auswahl der College-Spieler Das ist die Reihenfolge für den NFL Draft 2024

Vom 25. bis 27. April 2024 werden in der NFL wieder die College-Spieler unter den Teams aufgeteilt. Das schwächste Team der Vorsaison darf hierbei in jeder Runde (es gibt sieben) an erster Stelle auswählen, der Super-Bowl-Sieger zum Schluss. Durch einen Trade im vergangenen Jahr halten in diesem Jahr allerdings die Chicago Bears das Auswahlrecht für den ersten Pick. Welche Teams in der ersten Draft-Runde an welcher Stelle wählen dürfen.