Auswahl der College-Spieler Das ist die Reihenfolge für den NFL Draft 2023

Vom 27. bis 29. April 2023 werden in der NFL wieder die College-Spieler unter den Teams aufgeteilt. Das schwächste Team der Vorsaison darf hierbei in jeder Runde (es gibt sieben) an erster Stelle auswählen, der Super-Bowl-Sieger zum Schluss. In diesem Jahr haben die Chicago Bears ihren Nummer-Eins-Pick allerdings im Austausch für weitere Picks an die Carolina Panthers abgegeben, zudem haben die Miami Dolphins aufgrund einer Strafe kein Wahlrecht in Runde eins. Welche Teams in der ersten Draft-Runde an welcher Stelle wählen dürfen.