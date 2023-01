Chiefs und Eagles erstmals gefordert Unsere Tipps für die zweite Play-off-Runde der NFL

Die Eagles sind mit Running Back Miles Sanders und dem sehr mobilen Quartrback Jalen Hurts brandgefährlich im Laufspiel, während die Giants-Defensive genau hier ihre Schwäche hat. Im ersten Duell der beiden in dieser Saison zeigte sich das auch deutlich, als Philadelphia 217 Yards erlief und 48:22 gewann. Laufspiel war und ist aber nicht alles: Hurts warf Pässe für weitere 253 Yards und vier Touchdowns. Doch im zweiten Spiel fanden die Giants eine Antwort - obwohl sie viele Stammspieler schonten, weil es für sie am letzten Spieltag um nichts mehr ging. Die Eagles, die mit voller Kapelle antraten, um das Freilos für die Play-offs zu sichern, gewannen am Ende nur knapp mit 22:16. Wenn die Giants es mit ihrem Stammpersonal ebenfalls schaffen, Hurts und Co. einzudämmen, haben sie eine realistische Chance. Denn ihre eigene Offensive ist zwar nominell nicht überall hochklassig besetzt, hat dafür aber eine äußerst kreative Herangehensweise, die viele Gegner überrascht. Das mussten auch die Minnesota Vikings erfahren, die in Runde eins der Play-offs an den Giants scheiterten. New York hätte vor der Saison kaum jemand überhaupt in den Play-offs gesehen, jetzt sind die Giants aber ein spannendes Team, das für jeden zum Stolperstein werden kann. Trotzdem sind die Eagles favorisiert.